СК Саратова принял участие в мероприятиях, посвященных Дню космонавтики

Почетные гости возложили цветы у памятника Юрия Гагарина, а также посетили место его приземления в Энгельском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области состоялись мероприятия, посвященные 65-летию со дня первого полета человека в космос. Организатором выступает Всероссийский госуниверситет юстиции. В них приняли участие ректор учебного заведения Ольга Александрова, руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров, руководитель СУ СК России по региону Дмитрий Костин, сотрудники следственного управления, студенты и кадеты.

Мероприятия стартовали в Саратове на набережной Космонавтов у памятника Юрию Гагарину. Почетные гости возложили цветы к монументу, а хор «Атаман» исполнил патриотические композиции. Церемония продолжилась в Энгельском районе, на месте приземления космонавта и военного летчика Гагарина, где состоялось возложение цветов к монументу первого космонавта.

Фото: ГСУ СК России по Саратовской области.

«Здесь, на этой земле, наступила новая эпоха для всего человечества. С подвигом Гагарина начался путь в небо, который вдохновляет нас и сегодня — путь мужества, науки и веры в силу человеческого духа», — отметила Александрова.

В завершение церемонии участники высадили саженцы кедров. Эти деревья будут напоминать потомкам о позывном первого покорителя космоса.