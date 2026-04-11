«Куличи подгорали»: В Румынии на скорости почти в 180 км/ч разыгралась кулинарная драма

В Румынии водитель разогналась до 176 км/ч, чтобы спасти подгорающие куличи.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии женщина, остановленная за превышение скорости, объяснила спешку на дороге тем, что у нее дома подгорают куличи. Об этом сообщила пресс-служба полиции уезда Констанца.

«На трассе ДН 38 35-летняя женщина водитель была остановлена нашими коллегами из Бюро безопасности дорожного движения Мангалии, спидометр остановился на “магической” цифре 176 км/ч», — говорится в сообщении в соцсети.

В полиции с иронией отметили, что причина такого безрассудного поступка может стать сценарием, достойным кулинарной драмы: «Куличи подгорают в печи!».

Правоохранители предупредили, что на такой скорости в воспоминания могли превратиться не только пасхальные куличи, но и автомобиль.

В сообщении правоохранители с сарказмом подчеркнули, что «счетом за “рецепт” скорости оказался 120-дневный перерыв в вождении, чтобы узнать все секреты кондитерского дела. И свыше 1,8 тысячи леев (415 долларов) — эквивалент примерно 20 премиальных, готовых к употреблению куличей.

Как писал сайт KP.RU, в Белоруссии иностранец получил семь штрафов во время одной поездки за рулем. К административной ответственности был привлечен 35-летний водитель, который за одну поездку за рулем на автомобиле семь раз превысил установленную скорость движения. Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали специальные технические средства, которые работают в автоматическом режиме.