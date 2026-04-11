В Пермском крае возбуждено уголовное дело о халатности при ремонте дороги

В Пермском крае следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по факту «Халатности» при ремонте и содержании автомобильной дороги в Частинском муниципальном округе.
Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях, где местные жители сообщили о неудовлетворительном состоянии дороги, ведущей к кладбищу в селе Бабка.
Эта дорога была отремонтирована осенью 2025 года, однако уже сейчас ее состояние значительно ухудшилось. Жители также отмечают, что зимой дорожное полотно не очищалось от снега, а сам ремонт был выполнен с нарушениями.
В настоящее время следователи принимают меры для восстановления нарушенных прав граждан и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за содержание дороги.