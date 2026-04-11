Блогер Лерчек и ее бывший муж пропустили срок уплаты налогов из-за развода

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин пропустили срок уплаты налогов в 2024 году из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление экс-супруга блогера.
По данным агентства, из-за ссор во время развода Чекалина пропустила срок уплаты налогов, что стало причиной возбуждения против них уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Весной 2023 года пара была задержана по подозрению в неуплате налогов на 300 млн рублей и легализации средств.
Ранее KP.RU сообщал, что защита Валерии Чекалиной просит суд приостановить производство по делу в отношении блогера в связи с состоянием ее здоровья. Напомним, что врачи обнаружили у Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами.