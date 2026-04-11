Волгоградцев призвали не убивать змей в Волго-Ахтубинской пойме

— В пойме живут только три вида змей: два вида ужей и один вид полоза. Все они безобидны и очень полезны. Например, водяной уж. Его можно опознать по оливковому окрасу с темными пятнами в шахматном порядке. Именно эти пятна люди путают с зигзагом степной гадюки. Да, гадюка есть в Волгоградской области, но она живет в сухих биотопах, есть она и в нашем Заволжье. В пойме её нет! — рассказали в природном парке.