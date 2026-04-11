Борцы из Тверской области выиграли две медали на первенстве России

Первенство страны проходило с 25 по 30 марта в Самаре. Участие в турнире приняли около 500 спортсменов из 36 регионов России. Верхневолжские бойцы завоевали две медали в дисциплине «Лайт». В супертяжелом весе среди юниоров 18−20 лет победу одержал воспитанник тверской детско-юношеской спортивной школы борьбы «Олимп» Федор Карпов. В первенстве страны среди юношей 16−17 лет в весе до 75 кг бронзовым призером стал Ярослав Рулев из спортивной школы города Зубцова. По итогам соревнований в Самаре оба спортсмена вошли в состав сборной России и теперь будут готовиться к выступлениям на первенстве мира.