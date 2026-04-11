Музей «Исаакиевский собор» откроют для бесплатного посещения на Пасху

В честь празднования Пасхи, а также по случаю 95-летия со дня своего основания, государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» открывает свои двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе музея, в этом году эти две знаменательные даты совпадают, что делает посещение особенно символичным.

Источник: Life.ru

«Основные экспозиции музеев-памятников “Исаакиевский собор” и “Спас на Крови” для всех категорий посетителей будут бесплатны», — говорится в сообщении.

Администрация музея информирует, что доступ на колоннаду Исаакиевского собора предоставляется за плату. График работы на 12 апреля: с 10:00 до 18:00.

Ранее сотрудники Музея Победы разыскали родственников советского военнопленного из Свердловской области, погибшего в фашистском концлагере в 1942 году. Помог в этом Центр сохранения памяти о советских военнопленных, созданный в Красногорском филиале музея.

