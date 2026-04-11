Заповедник «Воронинский» на Тамбовщине откроет водные и пешие маршруты

Во время экскурсий специалисты расскажут любителям природы о жизни леса, видах птиц, мире краснокнижных цветов, уникальных дубравах и многом другом. Экологические тропы в заповеднике проходят через территорию рядом с вольером с крапчатыми сусликами. По словам специалистов, зверьки уже вышли из зимней спячки. Посетители смогут понаблюдать за жизнью этих редких грызунов в естественной среде обитания.