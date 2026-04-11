Заповедник «Воронинский» на Тамбовщине откроет водные и пешие маршруты

Несколько водных маршрутов и пеших экскурсий по экотропам откроется в этом году в заповеднике «Воронинский» в Тамбовской области, сообщили в правительстве региона. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Во время экскурсий специалисты расскажут любителям природы о жизни леса, видах птиц, мире краснокнижных цветов, уникальных дубравах и многом другом. Экологические тропы в заповеднике проходят через территорию рядом с вольером с крапчатыми сусликами. По словам специалистов, зверьки уже вышли из зимней спячки. Посетители смогут понаблюдать за жизнью этих редких грызунов в естественной среде обитания.
Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа. Посетить ее можно организованными группами 4−10 человек. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (930) 473−40−69.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.