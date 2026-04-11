Производитель пленки из Новосибирской области увеличил выработку на 41%

Компания «ПолиМастер» из Новосибирской области нарастила объем производства стретч-пленки и сократила простои оборудования при помощи бережливых технологий. Работа по их внедрению ведется по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций региона.
Выработка выросла на 41% — с 79 до 112 кг на человека в час или на 1020 кг в смену. Сотрудники предприятия вместе с экспертами регионального центра компетенций устранили ряд потерь, что дало возможность нарастить объемы производства. На пилотном участке была выстроена единая система управления сменами и запасами, а также разработан регулярный график профилактики и ремонта оборудования.
«Мы разработали стандарты операционных процедур и автономного обслуживания, инструкции для операторов. Так удалось сократить количество простоев и увеличить общую эффективность оборудования на 7%. Кроме того, мы разработали и внедрили график планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, и в результате исключили риск непредвиденных поломок», — рассказал начальник производства «ПолиМастер» Виталий Корнета.
Теперь компании предстоит самостоятельная работа. В течение 2,5 лет сотрудники оптимизируют другие участки производства, вторичной переработки пластика, а также процессы складской обработки грузов и исполнения заказов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.