Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, приземлился в Подмосковье. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что 11 апреля с подконтрольной Киеву территории были возвращены 175 российских военных, при этом российская сторона передала аналогичное число пленных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также, по информации министерства, освобождены семеро граждан РФ — жителей Курской области.

Отмечается, что при проведении обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Министерство обороны РФ ранее показало кадры возвращения российских военнопленных с территории Украины.

Кроме того, в этот же день последние семь жителей Курской области, которых удерживала Украина, вернулись на родину. Самому пожилому из курян — 91, а самому молодому — 30.

До этого председатель общественного трибунала по преступлениям неонацистов Максим Григорьев заявил, что врачи в Киеве во время операций пленным бойцам ВС РФ вместо анестезии включали украинский гимн.