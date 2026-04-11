Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, приземлился в Подмосковье. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что 11 апреля с подконтрольной Киеву территории были возвращены 175 российских военных, при этом российская сторона передала аналогичное число пленных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также, по информации министерства, освобождены семеро граждан РФ — жителей Курской области.
Отмечается, что при проведении обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Министерство обороны РФ ранее показало кадры возвращения российских военнопленных с территории Украины.
Кроме того, в этот же день последние семь жителей Курской области, которых удерживала Украина, вернулись на родину. Самому пожилому из курян — 91, а самому молодому — 30.
До этого председатель общественного трибунала по преступлениям неонацистов Максим Григорьев заявил, что врачи в Киеве во время операций пленным бойцам ВС РФ вместо анестезии включали украинский гимн.