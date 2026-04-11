В Петровске-Забайкальском расширят пешеходную зону Аллеи 50 лет ВЛКСМ

Протяженность пешеходной зоны Аллеи 50 лет ВЛКСМ увеличат в городе Петровске-Забайкальском, сообщили в администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа. Это общественное пространство облагораживают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На территории между домами № 38 и № 39 специалисты также уложат тротуарную плитку, смонтируют бордюры, установят урны и удобные скамейки. Напомним, что первый этап благоустройства аллеи завершился в 2025 году. Тогда специалисты привели в порядок территорию между домами № 42 и № 1.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.