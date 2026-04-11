В Казани пройдет международная агропромышленная выставка

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет в Казани 8−10 июля, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В выставке примут участие более 400 компаний. На мероприятии будут презентованы, например, решения для растениеводства и животноводства, сельхозтехника и комплектующие, цифровые сервисы для агропромышленного комплекса, технологии хранения, переработки и упаковки продукции.
В 2026 году в программу выставки добавили два новых направления — «Агротуризм» и «Спецтехника». Участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с решениями, предназначенными для развития туризма, фермерских хозяйств и новых бизнес-моделей в сельской местности, подобрать оборудование для эффективной работы в агропромышленном комплексе.
На сортоиспытательном полигоне презентуют более 220 современных сортов и гибридов различных сельхозкультур. Посетители выставки увидят результаты, достигнутые за счет применения современных агротехнологий в полевых условиях. Также они сравнят эффективность удобрений и средств защиты растений, смогут ознакомиться с возможностями увеличения урожайности.
Выставку дополнит деловая программа. Эксперты обсудят ключевые вопросы агропрома. Запланированы и специальные мероприятия. Среди них — конкурс племенных животных «Краса Агроволги», соревнование механизаторов «Трактор-шоу», первая студенческая спартакиада по обрезке копыт крупного рогатого скота, молодежный форум потребительской кооперации, международный конгресс пчеловодов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.