В Ираке новым президентом избран Низар Амиди

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом страны. Об этом сообщило иракское агентство INA.
По данным издания, за кандидатуру Амиди проголосовали 227 депутатов, второй кандидат — Мутанна Надир — получил всего 15 голосов. Кроме того, 7 бюллетеней были признаны недействительными.
Как писал сайт KP.RU, ранее на тот момент новый избранный президент Ирака Абдул Латиф Рашид заявил, что арабская республика намерена укреплять отношения с Россией. 24 октября 2022 года посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев вручил Абдул Латифу Рашиду поздравление от президента РФ Владимира Путина по случаю избрания Рашида президентом. В свою очередь иракский президент выразил благодарность и признательность российскому лидеру.