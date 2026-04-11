В Ираке новым президентом избран Низар Амиди

Как писал сайт KP.RU, ранее на тот момент новый избранный президент Ирака Абдул Латиф Рашид заявил, что арабская республика намерена укреплять отношения с Россией. 24 октября 2022 года посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев вручил Абдул Латифу Рашиду поздравление от президента РФ Владимира Путина по случаю избрания Рашида президентом. В свою очередь иракский президент выразил благодарность и признательность российскому лидеру.