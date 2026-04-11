В Тюменской области на переработку сдали свыше 64 тонн макулатуры

Свыше 64 тонн макулатуры было собрано и сдано на переработку в Тюменской области, сообщили в департаменте недропользования и экологии региона. Такой результат был достигнут во время акции «БумБатл», которая проходила с марта 2025 года по февраль 2026-го при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участие в сборе макулатуры приняли более 35 тысяч жителей Тюменской области. Самыми активными были учащиеся школ и воспитанники детских садов. Для ребят также проводили экоуроки и лекции о раздельном сборе и переработке отходов.
«Мы выражаем благодарность всем, кто проявил активность и поддержал акцию! Совместными усилиями мы можем сохранить природу и сделать наш мир лучше для будущих поколений!» — заявили в департаменте недропользования и экологии региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.