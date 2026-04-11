В Тюменской области на переработку сдали свыше 64 тонн макулатуры

Свыше 64 тонн макулатуры было собрано и сдано на переработку в Тюменской области, сообщили в департаменте недропользования и экологии региона. Такой результат был достигнут во время акции «БумБатл», которая проходила с марта 2025 года по февраль 2026-го при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».