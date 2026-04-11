В центре Тюмени украсят телекоммуникационные шкафы

Дети распишут телекоммуникационные шкафы в центре Тюмени, сообщили в департаменте культуры региона. Создание условий для творческого развития подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
В росписи телекоммуникационных шкафов примут участие воспитанники детской школы искусств имени В. В. Знаменского. Уличные объекты украсят орнаментами и сюжетами из истории города. Это придаст оригинальный вид центральной части Тюмени, где расположено много памятников архитектуры, музеев и старинных зданий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.