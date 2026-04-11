В поселке Солонцы Красноярского края построят 24 км водопроводных сетей

Трубы проложат на участке между улицами Содружества и Свободной. Также их смонтируют по улицам Курской, Победы, Юности, Изумрудной и Рябиновой. Также в Солонцах оборудуют почти 300 колодцев, в том числе дренажных. Подготовка к строительству начнется в ближайшее время. Завершить работы планируют осенью. Отмечается, что ввод новых сетей в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в Солонцах.