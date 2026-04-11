В поселке Солонцы Красноярского края построят 24 км водопроводных сетей

Водопроводные сети протяженностью 24 км смонтируют в 2026 году в поселке Солонцы Красноярского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
Трубы проложат на участке между улицами Содружества и Свободной. Также их смонтируют по улицам Курской, Победы, Юности, Изумрудной и Рябиновой. Также в Солонцах оборудуют почти 300 колодцев, в том числе дренажных. Подготовка к строительству начнется в ближайшее время. Завершить работы планируют осенью. Отмечается, что ввод новых сетей в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в Солонцах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.