В Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров леса

Специалисты восстановят более 30 тыс. гектаров леса в Свердловской области в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Свердловская область проводит серьезную работу по восполнению регионального природного богатства — леса. В предстоящем сезоне планируем восстановить более 30 тысяч гектаров. Для сравнения, это примерно треть площади Екатеринбурга. Лесоводами региона заготовлено 4,2 тонны семян лесных растений — в два раза больше запланированного объема. Прочный страховой запас в случае необходимости позволит нивелировать риски, связанные с погодными условиями», — сообщил Денис Паслер.
Основные породы, которые высаживают в регионе, — это сосна и ель. В питомниках области выращено 60,7 млн штук стандартного посадочного материала, в том числе 16 млн сеянцев с закрытой корневой системой.
В 2025 году на Среднем Урале восстановили около 33 тыс. га леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.