В Красноярске пройдет световое шоу дронов в честь Дня космонавтики

Световое шоу дронов пройдет 12 апреля в Красноярске в честь Дня космонавтики, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Две тысячи миниатюрных квадрокоптеров с подсветкой поднимутся в вечернее небо и создадут красочные объемные фигуры, посвященные Дню космонавтики и 65-летию первого полета Юрия Гагарина. Запуск состоится в 21:00 на территории острова Отдыха.
Наблюдать шоу можно будет на участке Центральной набережной Енисея от Коммунального моста до Речного вокзала, где также будет организовано звуковое сопровождение. На время мероприятия возможны перекрытия движения, в том числе на улице Дубровинского. В случае неблагоприятной погоды шоу могут перенести или отменить.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
