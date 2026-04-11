«Как они обходятся без туалета?»: Лоза не поверил в полет американцев к Луне

Певец и композитор Юрий Лоза высказал сомнения в подлинности снимков Земли, публикуемых NASA. В своих соцсетях он предположил, что современные технологии позволяют создавать подобные изображения с помощью искусственного интеллекта.
По мнению артиста, нейросети уже способны генерировать реалистичные 3D-картинки, поэтому создание изображения планеты не представляет сложности. Он отметил, что такие технологии могут использоваться для создания убедительных визуальных материалов.
При этом, как подчеркнул Лоза, его больше интересуют не сами снимки, а бытовые условия космических миссий. В частности, он задался вопросом о том, как в современных ракетах решается вопрос с туалетом.
— Меня больше волнует — как они там обходятся без туалета? Представить себе ведро с крышкой в современной ракете я не могу, даже если подключу все свое воображение, — заявил он в своих социальных сетях.
1 апреля американское космическое агентство NASA запустило пилотируемую миссию Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов отправились в полет вокруг Луны.
Утром 11 апреля астронавты успешно вернулись на Землю.