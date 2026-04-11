Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»

Там установят современный свет и звуковую аппаратуру, а также новые кресла для зрителей.

Источник: Национальные проекты России

Культурный центр «Октябрь» отремонтируют в городе Электростали Московской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

«Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Очень надеюсь, что строители не подведут и здесь все будет достойно и красиво», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас специалисты укрепляют конструкции и полностью обновляют инженерные системы. Уже заменили перекрытия, сделали новую кровлю, фасад, витражи, окна и двери. Предчистовая отделка выполнена примерно на 80%. Параллельно в здании монтируют вентиляцию, электроснабжение и оборудование зрительного зала — свет, звук и акустику. Отдельно восстановили вращающуюся сцену. Там также установят современный свет и звуковую аппаратуру, а для зрителей — новые кресла.

В центре работают 13 кружков и коллективов. Ежегодно там проходит около 200 мероприятий, которые посещают до 70 тыс. зрителей. После открытия в «Октябре» планируют запустить новые студии и пространства, в том числе для театра, школы креативных технологий и студии звукозаписи.

Здание 1963 года постройки ни разу капитально не ремонтировали, поэтому в 2024 году там начали комплексную реконструкцию. Завершить работы планируют в декабре.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше