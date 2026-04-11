В подмосковной Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»

Культурный центр «Октябрь» отремонтируют в городе Электростали Московской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Очень надеюсь, что строители не подведут и здесь все будет достойно и красиво», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас специалисты укрепляют конструкции и полностью обновляют инженерные системы. Уже заменили перекрытия, сделали новую кровлю, фасад, витражи, окна и двери. Предчистовая отделка выполнена примерно на 80%. Параллельно в здании монтируют вентиляцию, электроснабжение и оборудование зрительного зала — свет, звук и акустику. Отдельно восстановили вращающуюся сцену. Там также установят современный свет и звуковую аппаратуру, а для зрителей — новые кресла.
В центре работают 13 кружков и коллективов. Ежегодно там проходит около 200 мероприятий, которые посещают до 70 тыс. зрителей. После открытия в «Октябре» планируют запустить новые студии и пространства, в том числе для театра, школы креативных технологий и студии звукозаписи.
Здание 1963 года постройки ни разу капитально не ремонтировали, поэтому в 2024 году там начали комплексную реконструкцию. Завершить работы планируют в декабре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.