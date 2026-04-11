В Кромском районе Орловской области открыли обновленный кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в Кромском районе Орловской области при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации района.
Центр стал современнее и удобнее. Там появились зона для самостоятельной работы соискателей, кабинеты для индивидуальных консультаций и помещения для групповых занятий. Гости смогут получать бесплатную помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку и проходить переобучение. Там будут предлагать услуги по поиску вакансий, составлению резюме, адаптации на рынке труда, а также финансовую помощь при переезде.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.