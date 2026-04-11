Путин поздравил с наступающим Днём космонавтики всех сотрудников отрасли

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. В начале беседы глава государства выразил признательность космонавтам и всем сотрудникам ракетно-космической отрасли, поздравив их с грядущим Днём космонавтики и 65-й годовщиной полёта Юрия Гагарина.

Путин на встрече с главой «Роскосмоса». Видео © Пресс-служба Кремля.

«Дмитрий Анатольевич, прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», — сказал Путин.

Президент также подвёл итоги работы отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом позитивным: состоялось 17 пусков, на орбиту выведено 97 аппаратов. Консолидированная выручка выросла на 10%, достигнув 508 миллиардов рублей. Путин подчеркнул, что отрасль чувствует себя уверенно, но при этом признал наличие накопившихся проблем, которые предстоит решать.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос.

Ранее Владимир Путин назвал полёт Юрия Гагарина одним из самых значимых событий XX века. Текст зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. В нём подчёркивается историческое значение первого полёта человека в космос. Путин отметил, что этот старт стал одним из грандиозных событий прошлого столетия и открыл новую эпоху в истории цивилизации.

