Путин поздравил с наступающим Днём космонавтики всех сотрудников отрасли

Президент также подвёл итоги работы отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом позитивным: состоялось 17 пусков, на орбиту выведено 97 аппаратов. Консолидированная выручка выросла на 10%, достигнув 508 миллиардов рублей. Путин подчеркнул, что отрасль чувствует себя уверенно, но при этом признал наличие накопившихся проблем, которые предстоит решать.