В муниципальном округе Шаховская в Подмосковье отремонтируют спорткомплекс

Спортивный комплекс в муниципальном округе Шаховская Московской области отремонтируют. Работы проведут в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Строители уже демонтировали старую облицовку и приступили к утеплению фасада. Они монтируют кронштейны, утеплитель и защитную пленку. Одновременно прокладывают трубопровод системы отопления.
Спортзал уже оштукатурен, начались малярные работы по потолку. После утверждения проекта по электрике приступят к монтажу слаботочных систем: пожарной сигнализации, охраны и видеонаблюдения.
Объект планируют сдать до начала учебного года. Сейчас на нем работают 12 человек, позже бригаду увеличат.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.