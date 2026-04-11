Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» и во втором матче четвертьфинала плей-офф

Казанский «Ак Барс» одержал две победы в Минске и близок к итоговой победе в серии.

Источник: Комсомольская правда

11 апреля казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 5:4 и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ 2:0.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Григорий Денисенко, а на 5-й минуте Степан Терехов удвоил преимущество. Казанский клуб умело справлялся с атаками «Динамо», а вот хозяевам не хватало остроты и нестандартных решений в атаке.

Минчанам помогла реализация большинства — на 10-й минуте отличился Алекс Лимож. Но уже в первом периоде Александр Барабанов восстановил преимущество в две шайбы — 3:1.

Во втором периоде все усилия минчан сократить отставание в счете не увенчались успехом. А в третьем разыгралась драма. «Динамо» усилило давление на ворота «Ак Барса» и оборона гостей не выдержала.

Сергей Кузнецов на 46-й минуте реализовал численное преимущество, а на 48-й Виталий Пинчук сравнял счет — 3:3. Минчане были на подъеме и «Ак Барс» поплатился за очередное нарушение правил. За 1 минуту и 10 секунд до конца третьего периода Сэм Энас вывел «зубров» вперед — 4:3. Однако уже через 24 секунды «Ак Барс» сравнял счет — 4:4. Игра перешла в овертайм. А там на на 72-й минуте Нэйтан Тодд принес «Ак Барсу» победу — 5:4.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл в Минске два матча и повел в серии 2:0. Две следующие игры состоятся 13 и 15 апреля в Казани. Серия идет до четырех побед.

А вот что произошло перед вторым матчем четвертьфинала плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом»: «Да никогда вы не закроете это первое звено!».