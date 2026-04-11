В ЗАГСе Кронштадтского района Петербурга провели экскурсию для школьников

Экскурсию для учеников школы № 418 провели в ЗАГСе Кронштадтского района Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Учащиеся познакомились с работой ЗАГСа и узнали, какие акты там регистрируют. Им рассказали, как оформляют свидетельства о рождении, браке, смене имени, установлении отцовства и другие документы, какие нужны бумаги и какую юридическую силу они имеют.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.