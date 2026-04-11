Стала известна причина смерти актера сериала «Следствие ведут знатоки» Наумова

Артист скончался 10 апреля в возрасте 65 лет. Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве он снимался в кино: в 1970 году исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м сыграл Сережу в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».