Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера сериала «Следствие ведут знатоки» Наумова

Причиной смерти актера Алексея Наумова, сына режиссера Владимира Наумова, стало заболевание легких. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили его родственники.

По словам близких, он долго болел, после чего у него возникли осложнения с дыхательной системой.

— Он долго болел и после болезни у него были проблемы с легкими и развилась астма, — сказал собеседник РИА Новости.

Артист скончался 10 апреля в возрасте 65 лет. Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве он снимался в кино: в 1970 году исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м сыграл Сережу в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».