В Красноярском крае закупили технику к пожароопасному сезону

Технику к пожароопасному сезону закупили в муниципалитеты Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В Шушенском округе закупили роторную косилку, мотоблок с косилкой, топливо для патрульных групп и тяжелую дисковую борону для создания защитных полос. Также там отремонтируют пожарные гидранты.
В Канском округе ждут поставку оборудования для покоса травы, трех мотоблоков, емкостей для воды на 300 и 500 литров, воздуходувок для добровольных пожарных и прицепа для перевозки пожарного снаряжения.
В Сосновоборском округе для добровольных команд уже купили 11 воздуходувок-опрыскивателей и 10 ранцевых лесных огнетушителей.
Когда потеплеет, специалисты начнут делать минерализованные защитные полосы — очищение от травы и мусора участков земли шириной не менее 10 м. Они помогут остановить низовой пожар и не дать огню подойти к населенным пунктам.
