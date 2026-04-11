Футзалистки «Норманочки» в полуфинальной серии уступают 1:2 «Лагуне-УОР»

В третьем матче полуфинальной серии женского чемпионата России по футзалу «Норманочка» (Нижегородская область) проиграла в Пензе.
По ходу первого тайма «Лагуна-УОР» дважды выходила вперёд, но нижегородки благодаря точным ударам Александры Самородовой и Яны Зимировой сравнивала счёт. Однако во второй половине встречи забивали только хозяйки площадки, последний мяч влетел уже в наши пустые ворота. Итог — 5:2.
Таким образом, «Лагуна-УОР» повела в серии до трёх побед 2:1. И уже завтра в случае победы коллектив из Пензы может выйти в финал чемпионата.
6+