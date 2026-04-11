Axios: Несколько кораблей ВМС США прошли через Ормуз без согласования с Ираном

Несколько кораблей Военно-морских сил США прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских должностных лиц.

По его данным, проход судов осуществлялся без согласования с иранской стороной.

— Несколько кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив в субботу. Этот шаг не был согласован с Ираном. Такое происходит первый раз с начала войны, — написал журналист в социальной сети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламбаде официально начались 11 апреля. Председатель иранского парламента заявил, что Тегеран рассчитывает на прекращение огня в Ливане и разблокировку своих активов как условие для начала переговоров с США.

Вместе с тем глава Белого дома заявил, что американские военные корабли проходят перезарядку на случай провала предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане.

Иран передал премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу перечень своих красных линий в переговорах с США. В их числе — вопросы, связанные с Ормузским проливом, разблокировкой иранских активов, выплатой военных репараций и прекращением огня в регионе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше