Юный талант из Волгограда: Даниил Андреев — лидер на дистанции 1500 м вольным стилем

Даниил преодолел дистанцию за 16:16.08. По международной системе начисления очков World Aquatics Points этот результат принёс спортсмену 709 очков — максимальный показатель среди тройки лидеров заплыва. Соперники не смогли навязать волгоградцу серьёзной борьбы: Михаил Готин из Москвы отстал на 2,88 секунды, финишировав с результатом 16:18.96 (703 очка). Иван Халтурин из Самарской области уступил Даниилу 9,66 секунды — его время составило 16:25.74 (689 очков).Выступление Даниила отличалось стабильностью и грамотным распределением сил. Средний темп на дистанции — около одной минуты пяти секунд на каждые 100 метров дистанции — говорит о высоком уровне функциональной подготовки пловца и тактическом мастерстве тренеров ЦВВС «Спартак», где занимается юный спортсмен.