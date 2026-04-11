Татарстан вошел в пятерку регионов по числу молодых предпринимателей

Республика Татарстан заняла пятое место среди регионов России по количеству молодых предпринимателей, сообщили в министерстве экономики региона. Получить поддержку при открытии бизнеса можно по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Более 35,5 тыс. жителей республики в возрасте до 35 лет ведут собственный бизнес. Это почти треть от общего числа индивидуальных предпринимателей Татарстана. Чаще всего молодые бизнесмены Татарстана заняты в торговле (12,6 тыс. человек). На втором месте транспортировка грузов (10,7 тыс.). Замыкает тройку научно-техническая деятельность (около 3 тыс.).
Всего по состоянию на март 2026 года в Татарстане работают около 189 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них около 121,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Министерство экономики республики вместе с подведомственными организациями поддерживает малый и средний бизнес. Предпринимателям доступны льготные микрозаймы, лизинг и поручительства. Также бизнесмены могут получить нефинансовую поддержку. Она охватывает весь цикл развития бизнеса от старта проекта до выхода на зарубежные рынки. Это участие в выставках и ярмарках, сертификация продукции, повышение квалификации сотрудников, помощь в выходе на маркетплейсы, образовательная и консультационная поддержка.
Отметим, что лидирующие позиции в рейтинге по числу молодых предпринимателей заняли Москва (112 тыс.), Московская область (89 тыс.), Краснодарский край (61 тыс.) и Санкт-Петербург (54 тыс.).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.