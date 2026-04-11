Татарстан вошел в пятерку регионов по числу молодых предпринимателей

Министерство экономики республики вместе с подведомственными организациями поддерживает малый и средний бизнес. Предпринимателям доступны льготные микрозаймы, лизинг и поручительства. Также бизнесмены могут получить нефинансовую поддержку. Она охватывает весь цикл развития бизнеса от старта проекта до выхода на зарубежные рынки. Это участие в выставках и ярмарках, сертификация продукции, повышение квалификации сотрудников, помощь в выходе на маркетплейсы, образовательная и консультационная поддержка.