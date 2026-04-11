Пентагон: США начали подготовку для разминирования Ормузского пролива

Два корабля ВМС США приступили к операции в Персидском заливе в рамках миссии по очистке Ормузского пролива от мин.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты приступили к подготовке, направленной на разминирование Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

«Два эсминца ВМС США совершили проход через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по полной очистке пролива от мин», — сообщает боевое командование в структуре Пентагона.

Как сообщал портал Axios, несколько американских кораблей уже пересекли Ормузский пролив, сделав это без разрешения иранской стороны.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно расчистки Ормузского пролива от иранских мин. По словам американского лидера, Вашингтон сделает это в качестве услуги странам по всему миру, у которых «нет смелости и воли» для самостоятельного решения данной проблемы.

