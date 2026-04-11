В ЦПКиО Волгограда высадили редкие для региона платаны

В ЦПКиО Волгограда будут расти платаны. Редкие для Волгоградской области деревья высадили в субботу, 11 апреля, участники субботника в Центральном парке. Эта лиственная порода отличается большой кроной, которая создает хорошую тень. Много таких деревьев растет в Крыму и Краснодарском крае. Теперь они будут украшать и центральные аллеи волгоградского парка, рассказали в ЦПКиО.
Весной платаны будут радовать горожан своим активным цветением — на деревьях повиснут грозди с небольшими цветками и шарообразными шишками.
— У агрономов ЦПКиО уже есть опыт в высадке и уходе за данной породой дерева. В прошлые годы специалисты службы благоустройства высадили крупномерные саженцы платана на территории около детских аттракционов. Растения адаптировались к волгоградскому климату, а также успешно перезимовали, — рассказали в дирекции Центрального парка.
В субботу к акции по посадке деревьев присоединились 100 человек — представители 12 общественных, молодежных, медицинских и других организаций. У них теперь есть именное дерево. Их работу контролировали агрономы. Всего в апреле 2026 года гости парка высадят более 100 деревьев и кустарников, больше 5 тысяч цветов.