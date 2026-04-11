Баканов сообщил о вводе в работу стола для ракет «Ангара» на Восточном

Стартовый стол для ракет «Ангара» на космодроме Восточный полностью ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Текстовая версия беседы опубликована на сайте Кремля.
В начале декабря 2025 года руководитель дирекции космодрома Восточный Николай Новиков сообщил, что в эксплуатацию уже было введено 70% сооружений стартового комплекса, а оставшиеся вспомогательные объекты планировали сдать до конца марта 2026 года.
«Вчера [10 апреля 2026 года] подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса “Ангары”. Так что эта процедура завершена», — сказал теперь Баканов.
В «Роскосмосе» ранее сообщили, что «площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. кв. м». В рамках строительства комплекса также сданы в эксплуатацию еще 37 объектов, включая командный пункт, технологический блок и хранилище кислорода и азота, укрытия для персонала, заправочную эстакаду и перрон взятия проб.
Баканов и Путин встретились в преддверии Дня космонавтики (12 апреля). Путин поздравил российских космонавтов и «всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности с праздником».
Баканов также рассказал, что в 2025 году и с начала 2026 года «Роскосмос» произвел 17 пусков ракет, в том числе с Восточного, четырьмя ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» и «Протон», а также среднего класса «Союз» и легкого класса «Ангара 1.2».
