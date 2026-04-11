IRIB: США и Иран проведут третий раунд переговоров вечером в субботу

«Третий раунд состоится вечером в субботу», — говорится в материале.
Согласно источнику, стороны уже провели два раунда переговоров. При этом гостелерадиокомпания утверждает, что США продолжают настаивать на своих требованиях в ходе двусторонних обсуждений. Иранская же сторона считает эти требования чрезмерными.
Ранее KP.RU сообщал, что мирные переговоры Вашингтона и Тегерана стартовали в Исламабаде 11 апреля. Иран представляют спикер парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава МИД страны Аббас Арагчи. Делегация США представлена вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
При этом сам глава Белого дома признался, что понятия не имеет, чем закончатся встречи делегаций США и Ирана.