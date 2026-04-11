IRIB: США и Иран проведут третий раунд переговоров вечером в субботу

Делегации США и Ирана провели два раунда переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Делегации США и Ирана проведут третий раунд переговоров в Исламабаде поздним вечером в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Третий раунд состоится вечером в субботу», — говорится в материале.

Согласно источнику, стороны уже провели два раунда переговоров. При этом гостелерадиокомпания утверждает, что США продолжают настаивать на своих требованиях в ходе двусторонних обсуждений. Иранская же сторона считает эти требования чрезмерными.

Ранее KP.RU сообщал, что мирные переговоры Вашингтона и Тегерана стартовали в Исламабаде 11 апреля. Иран представляют спикер парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава МИД страны Аббас Арагчи. Делегация США представлена вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

При этом сам глава Белого дома признался, что понятия не имеет, чем закончатся встречи делегаций США и Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше