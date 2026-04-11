Эксперт объяснил, чем может обернуться лозунг «одна семья» на работе

Эксперт компании «Битрикс24» Олег Строкатый заявил, что распространенная в бизнесе метафора «мы как семья» может приводить к проблемам как для сотрудников, так и для работодателей. По его словам, за подобной формулировкой нередко скрывается размывание границ ответственности и ожиданий.
— Лозунг «одна семья» при неправильном подходе может становиться инструментом размывания ответственности работодателя: задержаться на работе, съездить в командировку без компенсации, подождать с премией — «Ну, мы же команда!», — отметил эксперт.
Строкатый подчеркнул, что бизнес и семья строятся на разных принципах: если в семье действует безусловная поддержка, то в компании важны четкие договоренности и взаимная выгода.
По мнению эксперта, более эффективной является модель партнерства, где четко определены обязанности и условия. Он добавил, что важную роль играют прозрачные критерии оценки, регулярная обратная связь и открытый диалог, который помогает решать до 95 процентов возможных проблем в коллективе, передает Life.ru.
В Москве 9 апреля первые было проведено исследование, оценивающее качество рабочей среды в различных отраслях экономики и ее соответствие реальным потребностям сотрудников. Согласно данным Pridex и Ассоциации менеджеров, средний уровень удовлетворенности сотрудников российских компаний составляет 4,9 из 10.