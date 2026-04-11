Россияне выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Российские батутисты в субботу, 11 апреля, одержали победу в командных соревнованиях среди мужчин и женщин на чемпионате Европы 2026 года. Обе команды выступали в нейтральном статусе.
Мужскую сборную представляли Александр Бутько, Михаил Юрьев, Лев Бусарев и Тимофей Голубенко, а женскую — Галина Бегим, Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова.
В итоговых протоколах обе команды набрали по 26 баллов и заняли первые места.
27 января министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья допустил российских атлетов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Ранее, 23 декабря 2025 года, Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном государства.
23 января СМИ сообщили, что Эстония утратила право проводить чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдавать визы российским и белорусским спортсменам. В результате новым местом проведения соревнований стала Франция. Чемпионат запланирован на предстоящее лето.