Россияне выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте

27 января министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья допустил российских атлетов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Ранее, 23 декабря 2025 года, Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном государства.