Путин назвал большим событием запуск широкополосной группировки связи

Как доложил руководитель «Роскосмоса», организация успешно развернула низкоорбитальную группировку, предназначенную для обеспечения широкополосного доступа в интернет.
«Большое событие, я вас поздравляю», — процитировала пресс-служба слова президента, обращенные к главе госкорпорации.
Ранее Путин поздравил с наступающим Днём космонавтики всех сотрудников отрасли. Президент также подвёл итоги работы отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом позитивным: состоялось 17 пусков, на орбиту выведено 97 аппаратов.
