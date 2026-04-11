Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал большим событием запуск широкополосной группировки связи

Президент России Владимир Путин высоко оценил запуск новой широкополосной спутниковой группировки связи, назвав его «большим событием». Глава государства дал такую оценку в ходе рабочей встречи с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, которая состоялась в преддверии Дня космонавтики.

Источник: Life.ru

Как доложил руководитель «Роскосмоса», организация успешно развернула низкоорбитальную группировку, предназначенную для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

«Большое событие, я вас поздравляю», — процитировала пресс-служба слова президента, обращенные к главе госкорпорации.

Ранее Путин поздравил с наступающим Днём космонавтики всех сотрудников отрасли. Президент также подвёл итоги работы отрасли за прошедший год. По его оценке, 2025 год для российской космонавтики был в целом позитивным: состоялось 17 пусков, на орбиту выведено 97 аппаратов.

