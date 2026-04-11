Православные Волгоградской области готовятся встретить Светлую Пасху

Богослужения сегодня, 11 апреля, проходят во всех православных храмах региона. Пасхальное богослужение в храме Александра Невского возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Полунощница начнется 11 апреля в 23.30, а Пасхальная заутреня и Божественная литургия святого Иоанна Златоустого — ровно в полночь.
Начало пасхальной вечерни в главном храме области — 12 апреля в 17 часов. После этого богослужения верующим раздадут Благодатный огонь.
