Программа «Поиск»: как в СССР следили за американскими космическими кораблями

В Советском Союзе существовала программа «Поиск», в рамках которой осуществлялась слежка за кораблями американской космической программы «Аполлон». Долгое время она была засекречена, и только в XXI веке часть документов о ней была обнародована. Как в СССР следили за американскими кораблями — в материале «Вечерней Москвы».
Как работала программа «Поиск».
В конце 1967 года секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов дал поручение главному конструктору НИИ-885 Михаилу Рязанскому разработать радиотехнический комплекс, который принимал бы сигналы американских космических кораблей, совершавших полеты в рамках программы «Аполлон».
В поселке Школьное возле Симферополя была построена станция НИП-10, в составе которой было решено использовать радиотелескоп ТНА-400. Он позволял специалистам перехватывать телеметрическую информацию с космических кораблей миссий «Аполлон» и слушать закрытые переговоры экипажей. В июле 1969 года этот комплекс был введен в эксплуатацию.
— По расчетной траектории антенная система автоматически наводилась на приходящие из космоса и принятые сигналы по их максимуму, небольшие отклонения луча от расчетной траектории мною по связи с приводом антенны давались соответствующие указания по микрофону (в моих руках). Все принимаемые сигналы — телеметрии, звуковые и телевизионные — регистрировались на соответствующей аппаратуре. После обработки всех полученных материалов мне было поручено написать технический отчет, — рассказал один из участников программы Алексей Горин.
Какую информацию удалось перехватить.
Перед высадкой на Луну американский пилотируемый космический корабль совершил «репетицию» — восьмидневную миссию «Аполлон-10». В экипаж входило трое астронавтов: командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Джон Янг и пилот лунного модуля Юджин Сернан. Их переговоры с Землей удалось перехватить советским специалистам.
В основном астронавты обсуждали технические детали — ориентирование, включение и выключение двигателей. Также известно, что участники миссии много работали над фотографиями Земли и Луны, уделяя время настройкам камер. Астронавты подробно рассказывали о видах Земли, например, они описывали «облака от Лабрадора вплоть до Европы» и «сильный ливень в районе Венесуэлы, Бразилии и Колумбии».
Астронавты также говорили и о бытовых вещах. Например, они докладывали на Землю, что «отлично спали прошедшей ночью, соответственно, по пять и шесть часов», или хвалили «космический завтрак».
К тому же советские специалисты выяснили, что американские астронавты иногда жаловались на проблемы со здоровьем. Например, у одного из участников «Аполлона-10» несколько дней наблюдались кашель и чихание. Похожие на простуду симптомы возникали и у астронавтов миссии «Аполллон-12», в ходе которой произошла вторая высадка экипажа на Луну. Один из астронавтов жаловался, что у него «тяжелая голова» с тех пор, как они вышли на орбиту.
— Я думал, что через пару дней все пройдет, но этого не случилось. Никаких соболезнований мне не нужно, хотя уши и нос кажутся немного распухшими. Я уже воспользовался парой ваших советов, они помогли. Но я не знаю, как ими пользоваться сейчас; мои уши не заложены и нос дышит нормально. Я принимал таблетки и использовал спрей, — передавал он на Землю.
Участники миссии часто теряли камеры, которые летали по кораблю, из-за чего за ними приходилось «охотиться». Кроме того, один из астронавтов жаловался, что у него каким-то образом появилась вода в сапогах. Также участники миссии активно делились своими наблюдениями относительно лунных пород и методов их изучения.
