ФК «Пари НН» добыл выездную ничью с калининградской «Балтикой»

Нижегородцы неожиданно открыли счёт уже на 8-й минуте, когда индивидуальным мастерством блеснул Ренальдо Сефас, забивший первый гол за «Пари НН». Отыгралась «Балтика» только в начале второго тайма: точный удар со штрафного удался боснийцу Элдару Чивичу. По ходу встречи из-за травм калининградцы потеряли и Чивича, и своего лучшего бомбардира Брайана Хиля. Но благодаря своему напору хозяева поля заработали пенальти на 85-й минуте. Максим Петров с «точки» переиграл Никиту Медведева. Но нижегородцам всё же удалось спасти игру в компенсированное время. Со штрафного отличился словенец Свен Карич. Бывший голкипер «Пари НН» Иван Кукушкин с опозданием среагировал на удар — 2:2.