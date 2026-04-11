Путин назвал развертывание широкополосной группировки связи большим событием

Развертывание новой широкополосной группировки связи является значимым событием. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым, прошедшей в преддверии Дня космонавтики, глава госкорпорации доложил о запуске низкоорбитальной широкополосной системы связи.

— Большое событие, я вас поздравляю, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин проведет совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта. 26 февраля российский лидер указом создал комиссию, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта.

Российскую спутниковую систему «Зоркий», которую называют аналогом Starlink, планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году. По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, в текущем году начнется серийное изготовление оборудования для космических аппаратов. Система предназначена для детальной космической съемки и создания цифровых карт для навигации беспилотников.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
