Президент Сербии Александр Вучич поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в республике, запланированных на 12 апреля. Об этом он написал в социальных сетях.
«Каким бы ни был результат, спасибо тебе, Виктор, за все, и поддержка завтра на выборах», — заявил Вучич.
Президент Сербии также заявил, что не знает, выиграет или проиграет Орбан на предстоящих выборах. Однако политик подчеркнул, что благодарен ему за дружеские отношения между республиками. По словам Вучича, даже в случае поражения, сербы будут вечно благодарны ему.
Как сообщал KP.RU, для Брюсселя венгерский премьер стал настоящей «костью в горле», блокируя кредит ЕС Украине на 90 млрд евро и продолжая выступать против финансирования киевского режима Европой. Поэтому Украина и Брюссель разработали план против Орбана к венгерским выборам.