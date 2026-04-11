Строгие запреты Пасхи: что нельзя делать верующим

Что касается народных традиций, то в Пасху не рекомендуется давать деньги в долг — считается, что так можно отдать из дома благополучие. Кладбища в этот день не посещают: для поминовения усопших есть особые даты, например Радоница (в этом году — 21 апреля). Стрижка и баня тоже под запретом: их откладывают, чтобы сохранить «праздничную целостность». И, конечно, никаких гаданий и магических обрядов — Пасха праздник веры, а не суеверий.