В Перми на Аллее Доблести и Славы к 12 июня установят четыре памятных плиты

Изменения утвердил городской совет по топонимике.

Совет по топонимике Перми поддержал предложение установить ещё четыре памятных плиты на Аллее Славы ко Дню города, сообщает «Новый компаньон», ссылаясь на слова мэра города Эдуарда Соснина.

Мэр уточнил, что к 12 июня здесь должны появиться плиты с именами художника Евгения Широкова и главного инженера Пермского моторостроительного завода имени Свердлова — Дмитрия Дическула. Кроме того, на «Исторической аллее» планируется установить плиту, посвящённую 100-летию пермского балета, а на «Аллее Труда» — 70-летию ПНППК.

Члены совета по топонимике также утвердили название нового общественного пространства напротив печатной фабрики «Гознак» — территории от улицы Малкова до улицы Академика Вавилова. Ему решено присвоить имя первого директора предприятия Анатолия Михаэлиса.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Празднование Дня Победы в Перми в этом году завершится салютом на набережной. Красочное зрелище продлится семь минут.