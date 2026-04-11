Mash: Мексиканский картель украл дочь россиянки с помощью властей

В Мехико похитили дочь российской пианистки, к этому могли быть причастны представители наркокартеля при возможном содействии местных чиновников. Девочку удерживают уже более 2,5 лет, перемещая по разным городам, чтобы затруднить ее поиск. Об этом сообщает Mash.
По имеющейся информации, школьницу похитили в 2023 году прямо у учебного заведения на глазах матери. Женщина пыталась добиться помощи от местных органов, однако, как утверждается, столкнулась с отказом. В дальнейшем к делу подключились российские дипломаты.
В начале 2024 года консул якобы обнаружил девочку в одном из учреждений опеки, где она находилась в тяжелом состоянии. При этом, как утверждается, после проведенных процедур родителям не вернули ребенка, сославшись на ее отказ.
Сообщается, что в дальнейшем девочку перевели в закрытое учреждение, куда представители РФ не имеют доступа. В марте 2026 года ситуацию обсуждали на дипломатическом уровне, однако, по данным источников, это не привело к результату, передает Telegram-канал.
10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников сообщил об освобождении россиянки, которую похитили в районе границы Мьянмы и Таиланда. Женщина провела в плену несколько месяцев — у нее забрали паспорт и заставляли работать в скам-центре.