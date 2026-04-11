Православный десант: как темнокожие семинаристы учат древнеславянский язык и стихи Пушкина

Всего в Николо-Угрешской духовной семинарии обучаются 13 африканцев из разных стран, от Уганды до Мозамбика. Это первый набор африканских студентов, будущих служителей Русской православной церкви, не только для семинарии, но и вообще для нашей страны. Учатся они по той же программе, что и российские семинаристы, но, по словам преподавателей, делают это намного усерднее. Иностранцы старше своих русских однокашников — им всем от 25 до 30 лет. Для многих из них это уже второе высшее образование. И к нему они пришли осознанно, выбрав путь, понимая и принимая важную миссию — стать апологетами Русской православной церкви в своих странах.