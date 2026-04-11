Появились результаты теста на наркотики Ханде Эрчел: подробности

Тест на наркотики турецкой актрисы и звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел оказался отрицательным. Об этом сообщает издание Sabah.
Напомним, что ранее имя звезды стало фигурировать в громком расследовании, связанном с употреблением и оборотом запрещенных веществ. В Турции также было выдано постановление об аресте на имя Эрчел.
Сама актриса ранее уже отвечала на обвинения в употреблении наркотиков. Эрчел заверила, что никогда не принимала запрещенных веществ. Девушка также дала показания в суде и прошла тестирование, сдав образцы волос и крови для экспертизы.