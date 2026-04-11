Сокровища русского народного промысла показали в Калининградском музее изобразительных искусств

Жостовские подносы — каждый уникален, двух одинаковых вы не найдёте. Визитная карточка промысла — букет, а главный секрет кроется в лаке. Его рецептуру мастера хранят в тайне с 1825 года. Каргопольская игрушка — по-настоящему народная и свободная в исполнении. Сюжеты делятся на архаичные типы и сценки деревенской жизни.