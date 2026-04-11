В Санкт-Петербурге стартовали гастроли МХТ

В Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова начались гастроли МХТ имени А. П. Чехова. Открытием программы стал спектакль «Жизель Ботаническая» по пьесе Эдуарда Кочергина. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.
— В прошлом году мы играли этот спектакль на площадке Александринки, он произвел на зрителей большое впечатление. Очень хотелось сыграть его на той площадке, где Кочергин работает уже больше полувека, — отметил художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобылев, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что постановка теперь идет на сцене БДТ. Сам автор пьесы Эдуард Кочергин также высоко оценил спектакль, назвав его удачной и впечатляющей постановкой, передает «Петербургский дневник».
